2022/10/30 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان العربي يعزي العراق بضحايا انفجار صهريج الغاز في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العربي يعزي العراق بضحايا انفجار صهريج الغاز في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العربي يعزي العراق بضحايا انفجار صهريج الغاز في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).