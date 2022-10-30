السوداني يعلن عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة

2022/10/30 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الاحد، عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقاه /المركز الخبري الوطني/،إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى ، اليوم […]

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