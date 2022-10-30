قيادي في الاطار: القوى اعطت السوداني حرية تغيير المحافظين وفق 3 معايير

2022/10/30 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاحد، بأن جميع القوى السياسية اعطت للسوداني حرية تغيير المحافظين وفق 3 معايير.وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "جزءا مهما من مشاكل بعض المحافظات هو فساد المحافظين واستغلال نفوذهم في ظل غياب مجالس المحافظات التي كانت تراقب عن كثب مجريات مايحصل"، مؤكدا بأن "كل القوى السياسية اعطت لرئيس الوزراء محمد السوداني حرية تغيير المحافظين وفق 3 نقاط هامة ابرزها وجود ملفات فساد تدينه".ورجح العتبي أن "تشهد الاشهر الثلاثة المقبلة تغييرات تطال 5-6 محافظين خاصة وأن هناك شبهات فساد بحق البعض منهم مدونة في سجلات النزاهة"، لافتا الى ان "بعض المحافظات تحتاج الى تغييرات عاجلة في أعلى الهرم في اشارة الى المحافظ خاصة وانهم اصبحوا جزءا من الاشكاليات بسبب الفساد والضعف في تقديم الخدمات".

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