وفد من الفاتيكان في المتحف الوطني: حضارة العراق علمت الانسانية الصناعة والقانون

2022/10/30 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادعبر وفد الفاتيكان خلال زيارته المتحف الوطني العراقي، اليوم الاحد، عن اعجابه الشديد بالآثار المودعة في المتحف، مبينا ان الحضارة العراقية علمت الانسانية صناعة الحرف والقانون والموسيقى والرياضيات وعلوم الفلك.وذكرت ادارة المتحف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وفدا من دولة من الفاتيكان زار اليوم المتحف العراقي في بغداد". واضاف ان "الوفد اطلع على معروضات المتحف التي تمثل حضارات الرافدين سومر واكد وبابل واشور والحضر والحضارة الاسلامية". وتابعت ادارة المتحف ان "الوفد الزائر ابدى اعجابه الشديد بما معروض من آثار حية علمت الانسانية صناعة الحرف والقانون والموسيقى والرياضيات وعلوم الفلك".

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