السفير الالماني من مقهى الشابندر: شارع المتنبي هو القلب النابض لبغداد

2022/10/30 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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وصف السفير الالماني لدى بغداد مارتن ييغر، اليوم الاحد، شارع المتنبي بأنه "القلب النابض لبغداد".

وقالت السفارة الالمانية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "السفير مارتن ييغر تجول في شارع المتنبي، وزار القشلة واستمتع بكأس شاي حامض في مقهى الشهبندر الذي أصبح رمزا شامخا للانتصار على الارهاب والفكر المتطرف".

وقال السفير، بحسب البيان: "شارع المتنبي هو القلب النابض لبغداد، هنا حيث وقعت في الماضي أحداث مريعة، يتجمع الناس من مختلف الخلفيات اليوم على حب الثقافة وحب وطنهم العراق، هنا في شارع المتنبي نرى العراق كما يجب أن يكون".

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