خبير نفطي يتوقع ارتفاع سعر البرميل إلى 300 دولار في هذه الحالة

2022/10/30 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري، الأحد، أن تحديد سعر النفط الروسي من قبل أوروبا سيؤدي إلى رفع الأسعار إلى 300 دولار للبرميل.

وقال الجواهري في حديث لوكالة "شفق نيوز"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مسألة تحديد سعر للنفط الروسي غير ممكنة باعتراف الدول الاوروبية نفسها لأنه بإمكان روسيا عدم بيع النفط إليهم، وبالتالي سيكون الضرر أكثر من النفع وهو ما لمسته هذه الدول عندما أوقفت روسيا ضخ الغاز اليها".

وأضاف، أن "الدول الأوروبية لا تستطيع إجبار أكبر الدول الآسيوية المستوردة للنفط كالصين والهند على عدم استيراد النفط الروسي وهو ما نشهده اليوم"، مستدركاً أن "روسيا في حال أوقفت إنتاجها بمقدار 5 ملايين برميل فإنه سيكون سلباً على الدول المستهلكة للنفط وخاصة الدول الأوروبية وسيصل سعر النفط إلى 300 دولار للبرميل".

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