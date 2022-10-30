2022/10/30 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني خسر فريق نادي زاخو أمام ضيفه فريق نادي النجف بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري الممتاز..



النجف يفوز على زاخو والزوراء الى المركز الثاني المركز الخبري الوطني.

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