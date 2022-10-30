في مستشفيين عام وتخصصي.. العتبة الحسينية المقدسة تطلق مبادرة طبية جديدة مدعومة للعلاج (فيديو)

2022/10/30 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبادرة جديدة اطلقتها العتبة الحسينية

المقدسة، لتقديم افضل الخدمات الطبية

والصحية لجميع العراقيين في مستشفيي

زين العابدين وخديجة الكبرى (عليهما

السلام) التابعين لهيئة الصحة والتعليم

الطبي بالعتبة المقد

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