القوة الجوية يتصدر الدوري بفوز كبير على نفط ميسان

2022/10/30 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي القوة الجوية، الفوز على نفط

ميسان، برباعية بيضاء، اليوم الأحد،

ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري

العراقي الممتاز.

وسجل أهداف الصقور، اللاعب محمد قاسم في

الدقيقة 18، وحسين جبار في الدقيقة

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