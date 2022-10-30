بعضهم سُحق تحت الأقدام.. كاميرا توثق كيف بدأت كارثة الهالويين في كوريا الجنوبية

2022/10/30 | 18:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل عدد القتلى إلى 153 على الأقل في حادثة الهالوين في حي إتايوان في عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، ليلة السبت، وفقًا لرئيس إدارة الإطفاء في يونجسان.

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