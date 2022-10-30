نائب يزف بشرى لموظفي العقود في الوزارات العراقية كافة

2022/10/30 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث النائب محمد نوري العبد ربه، الأحد، عن موقف أصحاب العقود من الموازنة الجديدة.

وقال العبد ربه، في تدوينة، إن “جميع العقود مشمولون بالتثبيت على الملاك الدائم في الموازنة، هذا ما أكدته لنا المالية النيابية”.

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