السوداني والقاضي زيدان يبحثان الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة

2022/10/30 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لتهنئة سيادته بمناسبة تسلم مهامه الجديدة.

وشهد اللقاء، بحسب بيان صحفي ” تأكيداً مشتركاً على أهمية تكامل السلطتين التنفيذية والقضائية، ودعم القضاء لإجراءات الحكومة في الحفاظ على الأموال العامة تحت مظلة الدستور”.

واضاف “كما جرى البحث في تدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة، بما يعزز ثقة المواطنين بأداء أجهزة الدولة، في جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

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