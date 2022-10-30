"قتل نفسه" بعد الهجوم.. رجل يلقي بقنابل حارقة على مركز للمهاجرين في بريطانيا

2022/10/30 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت مكاتب مركز دوفر البريطاني للهجرة، الأحد، بإلقاء مقذوفات حارقة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

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