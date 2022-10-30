100 لتر لكل عائلة.. المباشرة بتجهيز 4 محافظات بالنفط الأبيض

2022/10/30 | 18:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، المباشرة بتجهيز 4 محافظات بمادة النفط الأبيض.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان، إنه "تمت المباشرة بتجهيز المحافظات بحصتها من مادة النفط بواقع (100 لتر)، وفق البطاقة الوقودية"، لافتا الى أن "الآلية التي تعتمدها الوزارة بالتجهيز تكون عبر اعتماد البطاقة الوقودية".

وأضاف، أن "منافذ التجهيز باشرت في محافظات كركوك ونينوى والأنبار وصلاح الدين بتجهيز مادة النفط الأبيض اعتبارا من اليوم الأحد بواقع (100 لتر) لكل عائلة باعتماد البطاقة الوقودية".

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، إن "البطاقة النفطية المعتمدة للتجهيز في محافظة كركوك تحمل الرقم 4 ومحافظة نينوى الرقم 6 ومحافظة الانبار الرقم 2 ومحافظة صلاح الدين الرقم 7 وستكون مدة التجهيز اعتبارا من 30 تشرين الأول الحالي ولغاية 31 من شهر كانون الأول المقبل"، مشيرا إلى أن "عملية التجهيز تبدأ من الساعة السابعة صباحا ولغاية السادسة مساء".

وأشار إلى أن "اللجان التفتيشية في الشركة ستقوم بمتابعة عمليات التجهيز لضمان حصول العوائل على حصصهم حسب الضوابط والتعليمات المعتمدة في التجهيز والتي تتضمن جلب المستمسكات الرسمية للعائلة لمطابقتها مع البطاقة الوقودية".

وبين المدير العام أن "الخطة الحالية تشمل تجهيز المحافظات الشمالية وسيتم لاحقا تجهيز بغداد ومحافظات الوسط والجنوب".

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