التجارة تتحدث عن مساعٍ لعودة الأسواق المركزية

2022/10/30 | 18:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الأحد، عن مخاطبة مجلس الوزراء حول الأسواق المركزية، فيما أشارت إلى أن ارتفاع الأسعار في الجمعيات الاستهلاكية الأهلية وصل إلى 5 أضعاف.

وقالت مدير عام الاسواق المركزية في الوزارة زهرة الكيلاني، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "البيان التأسيسي للأسواق المركزية ينص على عدم ايجاز افتتاح جمعية تعاونية استهلاكية الا من خلال الاسواق المركزية".

وأوضحت، أن "الأسعار في الجمعيات الاستهلاكية الاهلية مرتفعة، اذ وصلت نسبة الارتفاع الى 5 اضعاف عن السعر الحقيقي، في حين أن الغاية من انشاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية هو دعم المستهلك العراقي".

ودعت الكيلاني، الى "اهمية وضع الجمعيات الاستهلاكية تحت مظلة الاسواق المركزية من اجل مراقبة عمليات البيع وتحديدها وفقا لضوابط".

وأضافت، أن "الاسواق المركزية أعدت مخاطبات لمجلس الوزراء من اجل تفعيل البيان التأسيسي خاصة وأن اغلب المواطنين والموظفين يعانون غلاء الاسعار في الجمعيات الاستهلاكية".

وتابعت، "لا يوجد في الوقت الحالي اي منفذ للجمعيات الاستهلاكية الحكومية التابعة للاسواق المركزية"، مشيرة الى "المساعي لعودة الاسواق المركزية ومن ثم العمل على اعادة الجمعيات الاستهلاكية".

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