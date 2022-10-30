نائب يتهم وزيرة المالية بمحاباة الإقليم في الصرف

2022/10/30 | 19:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اتهم النائب هادي السلامي، الاحد 10/30/2022، وزيرة المالية بمحاباة الإقليم في...

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