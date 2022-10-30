بعد نزوح دام لسبعة أعوام.. نحو (70) عائلة مسيحية تعود الى مناطق سكناها في الموصل

2022/10/30 | 19:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت نحو 70 عائلة مسيحية نازحة الى مناطق سكناها بعد نزوح دام نحو سبعة اعوام في مدينة الموصل.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري، أن “نحو 70 عائلة نازحة عادت اليوم الى مدينة الموصل القديمة بعد نزوح دام سنوات طويلة في مناطق اقليم كردستان”.

واضاف إن “العائلات التي عادت جميعها من الطائفة المسيحية بعد ان انتهت من التدقيق الأمني، واثبات الجهاز الامني موقفها بالكامل، حيث تم اعادتها الى مدينة الموصل تحت حماية مشددة”، مشيرا الى ان “اغلب العائلات المسيحية النازحة عادت الى مناطق سكناها على خلفية استتباب الأمن في عموم مناطقها”.

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