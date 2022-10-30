السوداني وزيدان يؤكدان دعمهما للخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة

2022/10/30 | 19:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والقضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأحد، على تدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن “السوداني استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ قدم الأخير التهاني بمناسبة تسلم مهامه الجديدة”.

وشهد اللقاء “تأكيداً مشتركاً على أهمية تكامل السلطتين التنفيذية والقضائية، ودعم القضاء لإجراءات الحكومة في الحفاظ على الأموال العامة تحت مظلة الدستور”.

كما جرى، وفق البيان، “البحث في تدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة، بما يعزز ثقة المواطنين بأداء أجهزة الدولة، في جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

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