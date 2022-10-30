(بالصور).. بنتائج كبيرة حقق فريقا الجوية والنوارس الفوز على نفط الوسط ونوروز

2022/10/30 | 19:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خبر

فاز فريق نادي القوة الجوية على نفط الوسط بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأخير، ضم الجولة الخامسة من مباريات الدوري الكروي الممتاز.

وجاء الهدف الول للجوية عن طريق اللاعب محمد قاسم في الدقيقة (18) فيما جاء الهدف الثاني من اللاعب حسين جبار في الدقيقة (60).



واحتسب حكم المباارة ركلة جزاء في الدقيقة (81) للفريق الجوي سجل من خلالها اللاعب مهند عبد الرحيم الهدف الثالث.



وقبل نهاية اللقاء سجل اللاعب مهند عبد الرحيم هدف رابع في الدقيقة (91) لتنتهي المباراة بفوز القوة الجوية على مضيفه نفط الوسط باربعة اهداف ضد لاشيء.

وفي الوقت نفسه جرت على ملعب الزوراء مباراة جمعت فريقي نادي الزوراء وفريق نادي نوروز، فاز فيها النوارس باربعة أهداف مقابل هدفين لضيفه نوروز.

سجل أهداف الزوراء اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة (28) بعدها سجل للنوارس علاء عباس في الدقيقة (39) وقلّص فريق نوروز الفارق بعد أن سجل اللاعب ابراهيم غازي هدفاً لفريقه، وبعدها بدقيقة واحدة سجل لاعب النوارس علاء عباس هدفه الثالث، واضاف لاعب نوروز هدفاً ثانٍ لفريقه جاء في الدقيقة (85) ليضيف بعدها لاعب الزوراء علي يوسف هدفاص رابعا في الدقيقة (91+) من زمن المباراة.

ليطلق بعدها حكم اللقاء صفارة نهاية المباراة بفوز الزوراء باربعة اهدف لهدفين لفريق نوروز.

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