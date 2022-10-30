2022/10/30 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تعلن نتائج القبول المركزي وقبول أكثر من مئتي ألف طالب في الجامعات

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول مئتين وخمسة آلاف وأربعمئة وستة وثمانين طالبا وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية ضمن قنوات القبول المركزي للسنة الدراسية 2023/2022.

وتضمنت النتائج المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq) وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) قبول (197724) ضمن قناتي القبول العام والمباشر و (7616) ضمن قناة ذوي الشهداء و ( 146) ضمن قناة النخبة.

وبلغت أعداد الطلبة المقبولين ضمن قناة القبول المركزي في المجموعة الطبية (7749) طالبا فيما أشرت الحدود الدنيا لكليات الطب (99,29)، وطب الأسنان (98,71)، والصيدلة (98,29).

ووصلت أعداد المقبولين في كليات الهندسة (23162) والعلوم (25690) والقانون (3571) والإدارة والاقتصاد (18041) والتقنيات الطبية والصحية (1941) والتمريض (3176) والطب البيطري (2145) والزراعة (3594) والآداب (7018) واللغات (2613) والتربية والتربية الأساسية (39810) والمعاهد الطبية (13599) والمعاهد التكنولوجية (8468).ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات ببدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المركزي المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

وللاطلاع على نتائج القبول المركزي 👇🏻:http://mohesr.gov.iq/ar/central/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر نتائج القبول المركزي لطلبة الكليات والمعاهد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر نتائج القبول المركزي لطلبة الكليات والمعاهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).