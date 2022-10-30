آرسنال يستعيد صدارة البريميرليغ من مانشستر سيتي بخماسية ساحقة

2022/10/30 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مباراة آرسنال ونوتنجهام فورست بفوز الجارنز بخماسية نظيفة في مباراة الجولة 14 من البريميرليج.

آرسنال بعد الفوز في مباراة اليوم يستعيد الصدارة برصيد 31 نقطة متفوقاً علي المان سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، ويتجمد رصيد نوتينغهام عند النقطة 9 في المركز الأخير.

ملخص أهداف مباراة آرسنال ونوتنجهام فورست اليوم في الجولة الرابعة عشر من الدوري الانجليزي 2022-2023.

وكان نادي الآرسنال قد لعب في الدوري الإنجليزي 11 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل فى مباراة وانهزم في مباراة واحد فقط.



ويحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة خلف السيتي صاحب الصدارة بعد خوض مباراة الجولة الحالية أمس، بينما يحتل نادي نوتنجهام فورست المركز الأخير برصيد 9 نقاط بالفوز في مباراتين وتعادل فى ثلاثة بعد خوض 12 جولة.

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