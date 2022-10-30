مساعٍ لاعادة تفعيل الاسواق المركزية في العراق

2022/10/30 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، وجود مساع لاعادة تفعيل الاسواق المركزية، مشيرة الى أن السلع في الجمعيات الاستهلاكية الأهلية، بلغت 5 أضعاف سعرها.

وقالت مدير عام الاسواق المركزية في الوزارة زهرة الكيلاني، في حديث للوكالة الرسمية، تابعته (بغداد اليوم) إن "البيان التأسيسي للاسواق المركزية ينص على عدم ايجاز افتتاح جمعية تعاونية استهلاكية الا من خلال الاسواق المركزية".

وأوضحت، أن "الأسعار في الجمعيات الاستهلاكية الاهلية مرتفعة، اذ وصلت نسبة الارتفاع الى 5 اضعاف عن السعر الحقيقي، في حين أن الغاية من انشاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية هو دعم المستهلك العراقي".

ودعت الكيلاني، الى "اهمية وضع الجمعيات الاستهلاكية تحت مظلة الاسواق المركزية من اجل مراقبة عمليات البيع وتحديدها وفقا لضوابط".

وأضافت، أن "الاسواق المركزية أعدت مخاطبات لمجلس الوزراء من اجل تفعيل البيان التأسيسي خاصة وأن اغلب المواطنين والموظفين يعانون غلاء الاسعار في الجمعيات الاستهلاكية".

وتابعت: "لا يوجد في الوقت الحالي اي منفذ للجمعيات الاستهلاكية الحكومية التابعة للاسواق المركزية"، مشيرة الى "المساعي لعودة الاسواق المركزية ومن ثم العمل على اعادة الجمعيات الاستهلاكية".

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