2022/10/30 | 19:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ne4rTIYpvII

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | زوج اختي طلب يتزوجني وأمي طردتني اني وجهالي .. يريدون بنتي تطلع تبيع مي وتجيب فلوس) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع | زوج اختي طلب يتزوجني وأمي طردتني اني وجهالي .. يريدون بنتي تطلع تبيع مي وتجيب فلوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).