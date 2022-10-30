بحثا الحفاظ على الأموال العامة.. السوداني يستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى

2022/10/30 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس

القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان،

لتهنئة بمناسبة تسلم مهامه الجديدة.

وشهد اللقاء، بحسب بيان للحكومة

العراقية وتلقته وكالة نون الخ

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