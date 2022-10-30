مظلومية الانثى دلالة السماء وقسوة التقاليد – قيس الدباغ

2022/10/30 | 19:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظلومية الأنثى قيس الدباغ لم تتمتع الأنثى بحريتها ولم تنصف إلا في العصر الحجري ومرحلة إنسان الكهوف حيث دأب الرجل وهنا نأتي بذكر الرجل بصفته الذكورية على القيام بمهام الصيد وجلب الطعام والدفاع عن الأسرة وتوفير الحماية لها وتقوم الأنثى بمهام تهيئة الطعام والفراش وتربية الأطفال إلى أن يبلغوا مبلغ مصاحبة الآباء للتدريب وكان توزيع […]

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