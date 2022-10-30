أكثر من 14 مليون مدخن بالعراق.. ما علاقة السجائر المهربة بذلك؟

2022/10/30 | 19:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزخر الأسواق العراقية بعشرات الأنواع من السجائر التي تدخل البلاد بشتى أنواع الطرق الرسمية وغير الرسمية، وتباع في العاصمة بغداد وغيرها من المحافظات.

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