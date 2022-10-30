العامري يلتقي وزير الداخلية: يجب إعادة هيبة الدولة

2022/10/30 | 19:54 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأحد، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى تثبيت ركائز الامن وكسب ثقة المواطنين وإعادة هيبة الدولة.

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