التعليم تعلن نتائج القبول المركزي: قبول أكثر من 200 ألف طالب في الجامعات

2022/10/30 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، قبول مئتين وخمسة آلاف وأربعمئة وستة وثمانين طالباً وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية ضمن قنوات القبول المركزي للسنة الدراسية 2023/2022.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "النتائج المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq) وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمنت قبول (197724) ضمن قناتي القبول العام والمباشر و (7616) ضمن قناة ذوي الشهداء و (146) ضمن قناة النخبة".

وأضاف أن "أعداد الطلبة المقبولين ضمن قناة القبول المركزي في المجموعة الطبية بلغت (7749) طالباً فيما أشرت الحدود الدنيا لكليات الطب (99,29)، وطب الأسنان (98,71)، والصيدلة (98,29)".

وتابعت أن "أعداد المقبولين في كليات الهندسة وصلت (23162) والعلوم (25690) والقانون (3571) والإدارة والاقتصاد (18041) والتقنيات الطبية والصحية (1941) والتمريض (3176) والطب البيطري (2145) والزراعة (3594) والآداب (7018) واللغات (2613) والتربية والتربية الأساسية (39810) والمعاهد الطبية (13599) والمعاهد التكنولوجية (8468)".

وذكرت أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهت الجامعات ببدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المركزي المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة"، منوهة بأنه للاطلاع على نتائج القبول المركزي:

http://mohesr.gov.iq/ar/central/

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