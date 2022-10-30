تشبثوا بأطرافه.. سقوط المئات في نهر بالهند بعد انهيار جسر معلق

2022/10/30 | 20:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط المئات من الأشخاص في نهر بالهند، الأحد، بعد انهيار جسر معلق في ولاية جوجارات غربي البلاد، وفقا لما ذكره مسؤولون محليون.

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