نتائج القبول المركزي لطلبة الكليات والمعاهد

2022/10/30 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، قبول اكثر من 205 الاف طالبا وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية ضمن قنوات القبول المركزي للسنة الدراسية 2023/2022.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “الدائرة قبلت 205486 طالبا وطالبة في الجامعات الحومية العراقية ضمن القبول المركزي”.

وأضافت أنه “تضمنت النتائج المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq) وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) قبول (197724) ضمن قناتي القبول العام والمباشر و (7616) ضمن قناة ذوي الشهداء و ( 146) ضمن قناة النخبة”، مشيرة إلى انه “بلغ أعداد الطلبة المقبولين ضمن قناة القبول المركزي في المجموعة الطبية (7749) طالبا فيما أشرت الحدود الدنيا لكليات الطب (99,29)، وطب الأسنان (98,71)، والصيدلة (98,29)”.

وبينت الوزارة ان “أعداد المقبولين في كليات الهندسة وصلت الى (23162) والعلوم (25690) والقانون (3571) والإدارة والاقتصاد (18041) والتقنيات الطبية والصحية (1941) والتمريض (3176) والطب البيطري (2145) والزراعة (3594) والآداب (7018) واللغات (2613) والتربية والتربية الأساسية (39810) والمعاهد الطبية (13599) والمعاهد التكنولوجية (8468)”.

ووجهت الوزارة الجامعات بـ”بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المركزي المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة”.

وللاطلاع على نتائج القبول المركزيhttp://mohesr.gov.iq/ar/central/

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