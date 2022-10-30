2022/10/30 | 20:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r4iBTM9eQC8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | انفجار صهريج محمل بالغاز في بغداد ولا معلومات مؤكدة بشأن أسباب الانفجار) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | انفجار صهريج محمل بالغاز في بغداد ولا معلومات مؤكدة بشأن أسباب الانفجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).