كركوك.. العثور على متفجرات من مخلّفات داعش الإرهابي

2022/10/30 | 20:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، على متفجرات من مخلفات داعش الارهابي، خلال عمليات تفتيش في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة، في بيان بأن “قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية نفّذت واجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية ‏‏في منطقة مخلط العباسي، بكركوك”.

واضافت، ان “العملية أسفرت عن العثور على قنبرتي هاون و5 رمانات ‏يدوية من ‏مخلفات عصابات داعش الإرهابي تم رفعها وإتلافها من قبل كتيبة هندسة الفرقة”.

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