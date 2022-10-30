آرسنال يستعيد صدارة الدوري بفوزه على ضيفه نوتنجهام فورست

2022/10/30 | 20:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستعاد آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه مساء اليوم الأحد، على ضيفه نوتنجهام فورست (5- صفر)، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف آرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (5) وريس نيلسون (49 و52) وتوماس بارتي (57) ومارتن أوديجارد (78).

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 31 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند النقطة التاسعة في المركز الأخير.

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