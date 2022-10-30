معلومات نيابية: السوداني وجه بفتح ملف شركات الهاتف النقال

2022/10/30 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادأعلنت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الأحد، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بفتح ملف شركات الهاتف النقال واحصاء قيمة الضرائب والديون التي بذمتها لصالح الدولة.

وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري لـ(بغداد اليوم ) ان "اللجنة استضافت رئيس هيئة الاعلام والاتصالات والكادر المتقدم في الهيئة لغرض متابعة ملف الشركات الأهلية المتعاقدة مع الهيئة"، موضحة أن "هناك استضافة أخرى لكادر الهيئة بما يتعلق بدفع الضرائب إلى خزينة الدولة العراقية".

وبينت البجاري ان "هناك ملفات يشوبها الفساد في الدوائر بشكل عام واخرى فيها فساد مثبت فنحن ندعم فتح اي ملف يمكن ان يكون بوابة لاسترداد المال العام"، مؤكدة دعم لجنها لرئيس الوزراء من "أجل فتح مثل هكذا ملف كون تلك الشركات عليها استحقاقات مالية هي ملك الشعب العراقي".

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