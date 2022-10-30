توجيه من التربية بشأن تدريس مادة اللغة الفرنسية

2022/10/30 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توجيها بشأن تدريس مادة اللغة الفرنسية.

وقال إعلام التربية عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "وزارة التربية أصدرت توجيها بشأن تدريس مادة اللغة الفرنسية في جميع مدارس البلاد ماعدا إقليم كردستان".

أدناه نص الوثيقة:

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