2022/10/30 | 20:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مابينَ القضاءِ والصِحافة مطالبٌ متبادلة لضمانِ حريةِ التعبير عن الرأي في سياقِ مشروعِ اليونسكو (كسرِ حاجز ِالصمت ْ) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/30 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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