2022/10/30 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت وزارة التربية، اليوم الاحد، الضوابط الخاصة بالمدارس التي تدرس مادة اللغة الفرنسية للعام الدراسي 2022-2023.وبحسب وثيقة حصل عليها /المركز الخبري الوطني/،فإن “الوزارة اصدرت 5 تعليمات جديدة تتعلق بقرارها السابق باعفاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



التربية تحدد ضوابط المدارس التي تدرس اللغة الفرنسية المركز الخبري الوطني.

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