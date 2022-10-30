العامري يدعو وزير الداخلية الى تثبيت ركائز الامن وكسب ثقة المواطنين

2022/10/30 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال استقباله في مكتبه ببغداد، اليوم الأحد، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تثبيت ركائز الامن وكسب ثقة المواطنين.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،ان “العامري […]

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