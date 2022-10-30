2022/10/30 | 20:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، الحدود الدنيا للقبول المركزي في المجموعة الطبية.

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