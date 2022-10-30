شاهد.. اللحظات الأولى بعد انهيار جسر مُعلق في الهند

2022/10/30 | 20:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ما لا يقل عن 30 شخصًا مصرعهم بعد انهيار جسر معلق في ولاية جوجارات الهندية، الأحد، وفقًا لوزير الدولة بوزارة العمل والتوظيف في جوجارات، بريجيش ميرجا.

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