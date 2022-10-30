شاهد بالفيديو.. الفساد بين حكومتين.. جماهير وإعلام وسياسيون يقومون وقضاء يراقب

2022/10/30 | 20:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6ZREkqPOxXE

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