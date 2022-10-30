2022/10/30 | 20:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يكرس الشاب البابلي علاء هاشم، حياته في العمل الخيري لمساعدة الفقراء...

ظهرت المقالة شاب بابلي يجمع التبرعات لمساعدة للفقراء وتحسين أوضاعهم أولاً على المسلة.

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