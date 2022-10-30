محللو الوضع العراقي: الطريق أمام السوداني ليس مفروشا بالورود

2022/10/30 | 20:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: نالت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني ثقة البرلمان، بعد عام من التوتر...

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