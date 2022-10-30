تعرف على تسعيرة المولدات الاهلية في كربلاء لشهر تشرين الثاني 2022

2022/10/30 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر حكومي، الاحد، عن تسعيرة

المولدات الاهلية لشهر تشرين الثاني

القادم في محافظة كربلاء المقدسة

وقال المصدر لوكالة نون الخبرية، ان

"الحكومة المحلية حددت مبلغ 9000 دينار

لكل امبير بالنسبة للخط الذ

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