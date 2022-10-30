زوج يبتز زوجته بنشر صورها في بغداد.. المجتمعية تكشف التفاصيل

2022/10/30 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تمكنت الشرطة المجتمعية، اليوم الأحد، من إيقاف حالتي ابتزاز الكتروني إحداها لزوج ابتز زوجته في بغداد بنشر صورها.

وقال إعلام الشرطة المجتمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعمليتين منفصلتين تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في العاصمة بغداد اليوم الأحد من إيقاف حالتي ابتزاز إلكتروني، أحدهما لزوج يبتز زوجته لإجبارها على البقاء معه".

وأضاف ان "العمليتين جاءت على خلفية ورود مناشدتين الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (497) تفيد بتعرض فتاة الى عملية ابتزاز من قبل زميل لها في الجامعة، وكذلك تعرض امرأة الى محاولات ابتزاز من قبل زوجها لاجبارها على سحب دعوى الخلع التي رفعتها للطلاق منها".

وتابع "حيث هدد المبتزين ضحيتاهما بنشر صورهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يخضعا لهما، الأمر الذي دعا المجتمعية الى التحرك السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، والقيام بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين".

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