الإطار يحدد موعد التصويت على الوزارت المتبقية من الكابينة الجديدة

2022/10/30 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم الاحد، حصول تفاهمات سياسية للتصويت على الحقائب الوزراية المتبقية من الحكومة الجديدة.

وقال الرديني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني تعتبر الحكومة الاولى التي تمرر بهذه السرعة حيث تم التصويت عليها خلال ايام من تكليفه كما تم التصويت على وزارتي الدفاع والداخلية التي كانت في السابق تأخذ وقتاً طويلاً".

وأضاف، أن "هنالك تفاهمات وتوافقات بين الكتل السياسية حول ما تبقى من وزارات لم يتم التصويت عليها، لذلك فإن الامر يتطلب فقط اختيار الشخصيات الملائمة لهذه الوزارات لغرض التصويت عليها".

وتابع الرديني، أن "حسم ملف الوزارة المتبقية من حكومة السوداني لن يستغرق وقتاً طويلا "مرجحاً ان "يكون التصويت عليها خلال الأسبوع الحالي او الأسبوع المقبل".

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