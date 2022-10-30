جيرونا يحقق تعادل بطعم الفوز أمام المتصدر ريال مدريد

2022/10/30 | 21:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقّق جيرونا تعادلا بطعم الانتصار بنتيجة (1-1) خلال مواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الليجا، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.

وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 70، بينما تعادل كريستيان ستواني لجيرونا من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع جيرونا رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر.

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