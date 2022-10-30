2022/10/30 | 21:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّدت وزارة التربية الضوابط الخاصة بالمدارس التي تدرس مادة اللغة الفرنسية. مشيرة الى “أنها الزامية في مدارس المتميزين والمتميزات وثانوية كلية بغداد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تُلزم مدارس المتميزين وكلية بغداد” التربية تحدّد الضوابط الخاصة لدراسة اللغة الفرنسية (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تُلزم مدارس المتميزين وكلية بغداد” التربية تحدّد الضوابط الخاصة لدراسة اللغة الفرنسية (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).