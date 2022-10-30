الاصدقاء بعد عقود- سمير عبدالله الصائغ

2022/10/30 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحن الجمع الجذلان شعر- سمير عبدالله الصائغ أنتظر ان نلتقي نحن الأصدقاء الأصدقاء يدعوننا تروتسك؟ ماشأننا فليسموننا كما يشاؤون كل يعلم من يكون نحن مناصرو الفقراء الفقراء عددنا لاادري عدد الأصابع أم عددنا مليون مليون؟ نجم عدنان عبدالملك سعد أسعد نبيل سمير؟ وعبدالمحسن عيسى الشعر الصيدلي الذي لم يرحل؟ وشهيدة الموفقية فوزية محمد هادي نصف […]

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