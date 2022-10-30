السوداني يشيد بمهنية القوات الأمنية

2022/10/30 | 21:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد 10/30/2022، زيارة إلى...

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